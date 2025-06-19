Edirne'de Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda çelik borulara gizlenmiş 5 kaçak göçmen ve aranma kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Operasyon, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda çelik borulara gizlenmiş 5 kaçak göçmen ile aranma kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlere yönelik mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kapıkule Gümrük Sahası'nda dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Yurt dışına çıkış hazırlığındaki büyük çaplı boru yüklü bir tır ekiplerce durduruldu. Yapılan aramada boruların içerisine gizlenmiş 2'si Irak, 3'ü Filistin uyruklu şahıs ile suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma ve tefecilik suçundan tutuklamaya yönelik arama kaydı olduğu tespit edilen F. K. isimli şahıs yakalandı. F.K.'nın ilk sorgusunda Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan yargılandığı dosyanın onanması sonrası hapse gireceğini anladığından 10 bin euro karşılığı yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirttiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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