Haberler

Edirne’de İl Emniyet Müdürlüğü 147 okulda 64 güvenli eğitim personeli görevlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne’de İl Emniyet Müdürlüğü 147 okulda 64 güvenli eğitim personeli görevlendirdi
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Merkez ve ilçelerde 6 okulda kolluk görevlisi, 147 okulda 64 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 38 motorize ekip, 4 çevik kuvvet ekibi görevlendirildi.

Edirne'de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven ortamında ders başı yapabilmesi amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Edirne'de okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde 6 okulda sabit "Okul Kolluk Görevlisi" görev yaparken, 147 okulda ise 64 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" personel görevlendirildi.

Öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğini artırmak amacıyla 38 motorize ekip sahada aktif olarak görev alırken, belirli okullarda ise güvenliği pekiştirmek için 4 Çevik Kuvvet ekibi yaya devriye olarak görev yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün

8 gün içinde başvuran cebine binlerce lira koyacak
Ankara'da 2'si kardeş üç arkadaşını öldürmüştü! Zanlı teslim ol çağrısına uymayıp aynı tabancayla intihar etti

Polis saklandığı yeri buldu! Cinayet silahını kendine çevirdi
Diyarbakır'da alacak kavgası 3 can aldı! Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

Alacak yüzünden 3 kişi öldü! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray ikinci şoktan korkuyor
Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

Okul saldırganının kimliği ortaya çıktı
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

Milyonları ilgilendiriyor! Metro ve tramvaylarda yeni dönem
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada