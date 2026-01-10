Haberler

Edirne'de peş peşe kazalar: Hamzabeyli yolunda otomobil tıra çarptı, Demirhamlı'da tır sulama kanalında durabildi

Edirne'de yaşanan iki ayrı trafik kazasında, kazaların sonuçları ucuz atlatıldı. Bir otomobil tıra çarparken, diğerinde tır sulama kanalına girdi. Her iki kazada da can kaybı yaşanmadı.

Edirne'de aynı gün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, muhtemel facialar ucuz atlatıldı.

Hamzabeyli yolu üzerinde dün yaşanan kazada bir otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazaya karışan araçlar kontrollü şekilde yoldan kaldırıldı.

Demirhamlı köyünde meydana gelen ikinci kazada ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak sulama kanalına girdi. Kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki tır, ancak sulama kanalında durabildi. Bölgeye sevk edilen kurtarıcı ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tırı bulunduğu yerden çıkardı.

Her iki kazada da büyük şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Jandarma ve polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
