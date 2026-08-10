Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Edirne-Havsa kara yolunda kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edirne-Havsa kara yolunda kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne-Havsa kara yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı