Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne-Havsa kara yolunda kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Havsa kara yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı