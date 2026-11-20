Edirne'de iki otomobil çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı; yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de Cumhuriyet Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu; çarpışma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışma anı kameralara yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda Y.K. idaresindeki 22 AFA 324 plakalı araç ile N.N. yönetimindeki 22 NF 994 plakalı araç çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, yoldan geçen bir başka aracın kamerasına ve çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı