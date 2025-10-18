Haberler

Edirne'de Huzurlu Sokaklar Denetimi: 178 Bin Lira Ceza, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Edirne'de gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar ve Umuma Açık İşyerleri Denetimi' kapsamında 1.360 kişi sorgulandı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve trafik ihlali yapan sürücülere toplam 178.562 lira para cezası kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eş zamanlı olarak kenttin birçok noktasında ve umuma açık işyerlerine yönelik mobil ekiplerle denetim yaptı.

Toplam 24 ekip ve 125 personelin katıldığı uygulamada, görevli ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanarak görev yerlerine toplu şekilde sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, denetim öncesinde personelle bir araya gelerek meslektaşlarına başarılar diledi.

Yapılan kontrollerde 1.360 şahıs sorgulandı, 4 kişinin yoklama/bakaya kaçağı olarak arandığı tespit edildi.

Denetimlerde 149 araç kontrol edilirken, 15 sürücüye toplam 178 bin 562 TL para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

Kontroller kapsamında ayrıca 42 umuma açık işyeri denetlendi.

Bir işyerine kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketilmesine izin vermekten 19 bin 476 TL, sigara içilmez levhası bulundurmamaktan 24 bin 017 TL idari para cezası kesildi.

Bir başka işyerine ise mesul müdür bulundurmamak ve sigortasız işçi çalıştırmak nedeniyle tutanak düzenlendi.

Ayrıca 3 şahsa kapalı alanda sigara içmekten 14 bin 218 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulama sırasında bir kişiden ruhsatsız tabanca ve iki fişek ele geçirildi.

Edirne genelinde güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
