Edirne'de yüklü hafriyat kamyonu damperini kaldırınca devrildi

Edirne'de hafriyat çalışmaları sırasında kum boşaltan bir kamyon, damperini kaldırdığı esnada yan yattı. Kısa süreli paniğe neden olan kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde hafriyat sahasında çalışan 06 CTV 240 plakalı kamyonun sürücüsü, damperden kumu boşalttığı sırada araç bir anda yana doğru devrildi. Sürücü, kazanın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ifade etti.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yan yatan kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Devrilen kamyon, iş makineleri yardımıyla doğrultuldu. Kazada maddi hasar meydana geldi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
