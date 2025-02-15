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Edirne'de Genç Yangın Çıkardı, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Edirne'de Genç Yangın Çıkardı, İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Edirne'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki bir genç, evdeki kanepeyi ateşe vererek yangın çıkardı. Olayda dumandan etkilenen babasıyla birlikte hastaneye kaldırıldılar.

Edirne'de bir genç, evde bulunan kanepeyi ateşe vererek evi yakmaya çalıştı, 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Yıldız Köşk Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki E.Ö., yaşadığı evdeki kanepeyi ateşe verdi. Çıkan yangında 17 yaşındaki E.Ö. ile babası N.B. dumandan etkilendi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik onarım ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri apartmanın 5'nci katına merdiven uzatarak müdahale etti. Ekiplerce kanepede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Evde dumandan etkilenen baba N.B'ye ambulansta müdahale edilirken, 17 yaşındaki E.Ö. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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