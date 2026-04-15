Haberler

Evi ateşe verdi, babasını arayıp "evi yaktım gel" dedi

Evi ateşe verdi, babasını arayıp 'evi yaktım gel' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir genç, evde kimsenin olmadığı sırada eşyaları ateşe vererek babasını arayıp durumu bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşadığı evi ateşe veren genç babasını arayıp evi yaktığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde bulunan bir binadaki dairede ikamet eden Y.Y. (23), evde kimsenin olmadığı sırada eşyaları ateşe verdi. Eşyaların alev almasının ardından babasını arayan Y.Y., evi yaktığını söyleyerek gelmesini istedi.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkutan yangında, alt katta yaşayan yaşlı kadın çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen babası ve çevredekiler, Y.Y.'ye tepki gösterdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

