Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama
Edirne'de yapılan fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklanırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon, fuhuşun önlenmesi ve zührevi hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirildi.
Edirne'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
EDİRNE - Edirne'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, yapılan operasyonla fuhşa zorlanan 6 mağdur kadını kurtarırken, zührevi hastalıkların da önüne geçilmesini sağladı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa