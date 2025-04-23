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Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama

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Edirne'de yapılan fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklanırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon, fuhuşun önlenmesi ve zührevi hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirildi.

Edirne'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

EDİRNE - Edirne'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, yapılan operasyonla fuhşa zorlanan 6 mağdur kadını kurtarırken, zührevi hastalıkların da önüne geçilmesini sağladı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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