Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 kadın kurtarıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Operasyon, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gerçekleşti.

Edirne'de 12 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan fuhuş soruşturması çerçevesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince süren 2 aylık takibin ardından masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Keşan, İpsala ve Lüleburgaz ilçelerinde bulunan masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 12 mağdur kadın kurtarılırken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından Keşan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Off-road ekibine yanlışlıkla 'Kutsal topraklara hoş geldiniz' flaması gönderildi

Off-road ekibi flamada yazanı görünce gözlerine inanamadı
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi

Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor

Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.