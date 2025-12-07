Edirne'de 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari operasyonla yakalandı

Haberler

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan toplam 41 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari, saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında elindeki tabanca ile intihar girişiminde bulunan şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yağma suçundan 40 yıl 3 ay 27 gün, hırsızlık suçundan ise 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan şüphelinin bulunduğu adres tespit edildi. Bunun üzerine ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında kapının arkasına saklanarak elindeki tabanca ile intihar girişiminde bulunan şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ayrıca, aranan şahsı evinde saklayan 1 kişi de gözaltına alındı.

Adreste gerçekleştirilen aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. - EDİRNE

