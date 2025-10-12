Edirne'de Evine Perde Asarken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Yıldırırım Bayezıd Mahallesi'nde 72 yaşındaki Sebahat Çevikol, evine perde asarken düştü ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi için tören düzenlendi.
Edirne'de evine perde asarken düşen kadın hayatını kaybetti.
Edirne'nin Yıldırırım Bayezıd Mahallesi'ndeki evine perde asmak için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki Sebahat Çevikol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çevikol için bugün Yıldırım Akmescid Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çevikol'un cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Çevikol'un eşi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa