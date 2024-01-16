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Edirne'de evde kaçak içki operasyonu

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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 28 litre ev yapımı içki, 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 28 litre ev yapımı içki, 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyünde jandarma ekiplerince icra edilen kontrol ve denetim faaliyeti esnasında şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu 28 litre ev yapımı sahte içki ve gümrük kaçağı 9 şişe şarap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocahıdır Jandarma İpsala Edirne Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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