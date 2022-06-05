Edirne'de 60 yıllık eşini vuran 85 yaşındaki adam, aynı tüfekle intihar etti - Haberler

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Edirne'de 60 yıllık eşini vuran 85 yaşındaki adam, aynı tüfekle intihar etti

AA - 3. Sayfa
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Edirne'de 60 yıllık eşini vuran 85 yaşındaki adam, aynı tüfekle intihar etti

Edirne'de 60 yıllık evli olan 81 yaşındaki kadın ile 85 yaşındaki adamın tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesinin ardından evdeki av tüfeğiyle eşini öldüren yaşlı adam, aynı silahla intihar etti. Yaşlı adam olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşlı çiftin hayatını kaybetmesine neden olan olay, Havsa ilçesine bağlı Azaltı köyünde meydana geldi. İddiaya göre alzaymır hastası olduğu öğrenilen Yusuf Akbaş, eşi Hasibe Akbaş (81) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

ÖNCE EŞİNİ VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşlı adam evdeki av tüfeğiyle eşi Akbaş'a ateş etti. Eşini vuran yaşlı adam, daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti.

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Akbaş olay yerinde, eşi Hasibe Akbaş ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazesi köydeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Edirne'de eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren 85 yaşındaki kişi intihar etti

Edirne'de 60 yıllık eşini vuran 85 yaşındaki adam, aynı tüfekle intihar etti

AA / Hakan Mehmet Şahin - 3. Sayfa

Azatlı Edirne 3. Sayfa Haberler

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