Edirne'de 60 yıllık eşini vuran 85 yaşındaki adam, aynı tüfekle intihar etti - Haberler

Yaşlı çiftin hayatını kaybetmesine neden olan olay, Havsa ilçesine bağlı Azaltı köyünde meydana geldi. İddiaya göre alzaymır hastası olduğu öğrenilen Yusuf Akbaş, eşi Hasibe Akbaş (81) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

ÖNCE EŞİNİ VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşlı adam evdeki av tüfeğiyle eşi Akbaş'a ateş etti. Eşini vuran yaşlı adam, daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti.

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Akbaş olay yerinde, eşi Hasibe Akbaş ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazesi köydeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.