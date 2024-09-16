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Edirne'de Elektrik Akımına Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

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Edirne'nin Enez ilçesindeki Işıklı Köyü'nde, karavana elektrik çekmeye çalışırken akıma kapılan Beyhan Göl (47), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Işıklı Köyü'nde meydana gelen olayda, karavana elektrik çekmek isterken akıma kapılan Beyhan Göl (47) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Enez'e bağlı Işıklı Köyü Telmata Mevkii'ndeki çeltik ekili tarlanın kenarındaki karavana elektrik çekmek isteyen Beyhan Göl, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yakınları tarafından bir araç ile Keşan'a götürülmek istenen Göl, yolda ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alındı. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beyhan Göl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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