Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüs 8 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı: Araçtan 20 göçmen çıktı

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan minibüs 8 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı: Araçtan 20 göçmen çıktı
Güncelleme:
Edirne'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir panelvan minibüs, 8 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yaparak durduruldu. Araçta Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı ve sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan panelvan minibüs, yaklaşık 8 kilometre süren kovalamacanın ardından Kırklareli kavşağında kaza yapınca durduruldu. Araçta 7'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa'dan Edirne istikametine ilerleyen 34 VB 7483 plakalı panelvan minibüs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri minibüsü takibe aldı. Yaklaşık 8 kilometrelik kovalamaca, panelvanın Kırklareli kavşağında geri manevra yaparak kaçmaya çalıştığı sırada refüje çarpmasıyla sona erdi. Çarpmanın ardından araçtan uzaklaşmaya çalışan sürücü Y.K. ile yanındaki M.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Minibüste yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Göçmenler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili sürücü Y.K. ve M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

