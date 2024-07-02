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Edirne'de düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimlerde, Fas uyruklu 2 düzensiz kaçak göçmen ve Moldova uyruklu 1 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Fas uyruklu 2 düzensiz kaçak göçmen ve Moldova uyruklu 1 organizatör yakalandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tır Parkı mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 2 Fas uyruklu düzensiz kaçak göçmen ve Moldova uyruklu 1 organizatör yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç yediemin otoparkına teslim edilerek, Moldova uyruklu 1 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lalapaşa Moldova Göçmen Edirne Fas Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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