Edirne'de Dur İhtarina Uymayan Sürücü Yakalandı

Edirne'de Dur İhtarina Uymayan Sürücü Yakalandı
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Edirne İstasyon Mahallesi'nde dur ihtarına uymayan sürücü, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilen sürücüye 20 bin 800 lira para cezası kesildi.

Edirne'de dur ihtarına uymayan ehliyeti yetersiz sürücü polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 22 NN 538 plakalı otomobil sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisi alarma geçiren sürücü polis ekipleri tarafında yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye 20 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Otomobil çekiciyle otoparka çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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