Edirne'de domates yüklü tır yanarak hurdaya döndü

EDİRNE - Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta gümrük sırası bekleyen domates yüklü tır alevlere teslim olarak hurda yığınına döndü.

Türkiye'den aldığı domates yükünü Ukrayna'ya götürmek için yola çıkan, sürücü Viktor Berezhansky idaresindeki Ukrayna plakalı tırda, yol kenarında beklerken dorseye bağlantılı olduğu öğrenilen soğutucu motorundan yangının çıktığı iddia edildi. Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 15 kilometrelik sırada bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tırdan alevler yükselmeye başlamasıyla birlikte yangını gören diğer sürücüler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saat kapalı tutulan yol, araçta yapılan soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ukrayna uyruklu tır sürücüsü Viktor Berezhansky ifadesi alınmak üzere Lalapaşa ilçe karakoluna götürüldü.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.