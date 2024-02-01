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Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak nehir kenarına düştü

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Edirne Tunca Nehri kenarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak nehir kenarına düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atarak Tunca Nehri kenarına düştü.

Kaza, Edirne Tunca Nehri kenarında köprübaşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 BH 192 plakalı Hyundai marka otomobil, Tunca Köprüsü kenarında bulunan merdiven basamaklarından takla atarak düştü. Nehir kenarında ters bir şekilde durabilen otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, çevredeki vatandaşlar da yaşanan kazaya hayret etti.

Daha sonra olay yerine çağrılan vinç ile otomobil olay yerinden kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunca Nehri Edirne Olaylar Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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