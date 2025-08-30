Edirne'de Direğe Saplanan Otomobil Kazasında 3 Yaralı

Edirne'de otomobilin direğe ok gibi saplandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesinde M.Ö idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon ile M.V. yönetimindeki 55 ACF 479 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilin direğe ok gibi saplandığı kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE