Edirne'de Direğe Saplanan Otomobil Kazasında 3 Yaralı
Edirne'nin Havsa ilçesinde bir otomobilin direğe saplandığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardında polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Edirne'de otomobilin direğe ok gibi saplandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesinde M.Ö idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon ile M.V. yönetimindeki 55 ACF 479 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilin direğe ok gibi saplandığı kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
