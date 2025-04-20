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Edirne'de Cip Kazası: Bir Yaralı

Edirne'de Cip Kazası: Bir Yaralı
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Edirne Atatürk Mahallesi'nde direksiyon kontrolünü kaybeden cip, bir iş yerinin balkonuna çarparak apartman duvarına takılı kaldı. Olayda bir yolcu yaralanırken, kazanın detayları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de direksiyon kontrolü kaybedilen cip bir iş yerinin balkonunu yıktı ve apartmanın duvarına çarparak askıda kaldı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne Atatürk Mahallesi Mithat Vardar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğçe K. idaresindeki 22 ARJ 280 plakalı cip, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu önce bir iş yerinin balkonuna ardından ise apartman duvarına çarptı. 4 kişinin bulunduğu cipte 1 yolcu yaralandı. İş yerinin balkonunda askıda kalarak düşmek üzere olan ciptekileri kurtarmak için yan tarafta bulanan çiğ köfteci Ramazan Ayaz ve vatandaşlar harekete geçti. 112'ye durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Cip olay yerine çağrılan vinç ile kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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