Edirne'de Cinnet Geçiren Baba, Eşini ve Çocuklarını Öldürdü

Edirne'de Cinnet Geçiren Baba, Eşini ve Çocuklarını Öldürdü
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Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde cinnet geçiren bir baba, eşini ve oğlunu katledip intihar girişiminde bulundu. Olay sonrası mahallede büyük bir üzüntü hakim.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir baba, cinnet geçirerek eşini ve oğlunu öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, cinnet geçiren baba, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan eşini ve erkek çocuğunu öldürdü. Ardından intihara teşebbüs etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde anne ve çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, mahallede büyük bir üzüntü hakim oldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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