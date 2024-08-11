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Edirne'de çıkan yangında 4 köy etkilendi

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Edirne'de tarım arazilerinin, ormanların ve meraların alevlere teslim olduğu yangın dört köyü etkiledi. Orhaniye, Karakasım, Elçili ve Azatlı köylerinde çok sayıda tarım arazisi, orman ve meralık alanlar zarar gördü. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne'de tarım arazileri, ormanlık alan ve meraların alevlere teslim olduğu yangın 4 köyü etkiledi. Alevlerin göğe yükseldiği yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Edirne'nin Orhaniye köyünde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormana, tarım arazilerine ve meralara sıçrayan alevler, 4 köyün sınırında etkili oldu. Orhaniye köyünde başlayan yangın, Karakasım, Elçili ve Azatlı köylerinin sınırlarında da etkili oldu. Alevlerin göğe yükseldiği yangında çok sayıda tarım arazisi, orman ve meralık alanlar zarar gördü. Köy halkı traktörlere bağladıkları pulluklarla tarlalarda şerit yol açıp alevlerin yayılmasını önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında köy merkezlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yaklaşık 10 bin dönüm alanın zarar gördüğü öngörülüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Azatlı Edirne 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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