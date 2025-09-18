Haberler

Edirne'de Çıkan Yangın 100 Dönüm Alanı Kül Etti

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 100 dönümlük alana zarar verdi. İtfaiye ve köy halkının yoğun çabalarıyla yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki Adalık Mevkii'nde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında 100 dönümlük alan hasar gördü.

Alınan bilgiye göre; Mecidiye köyü Adalık Mevkii'nde anız alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy halkının ve muhtarlığın da destek verdiği söndürme çalışmaları 2 saat sonra etki gösterdi. Kontrol altına alınan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangın ile ilgili açıklama yapan Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça, "Yangına, Mecidiye Muhtarlığımıza ait yangın söndürme tankeri ile birlikte çok sayıda ekip ve yaklaşık 20 arazöz tarafından müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın rüzgarın etkisine rağmen kısa sürede kontrol altına alınmış, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
