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Edirne'de çantasından ziynet eşyaları ve para çalındı

Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi için sıra bekleyen bir kişi, çantasından çeşitli ziynet eşyaları ve parasının çalındığını fark etti. Şikayet üzerine polis merkezine başvuruldu.