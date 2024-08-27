Edirne'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen narkotik denetimi sonucunda önemli bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından yürütülen önleyici kolluk devriyesi ve narkotik tespit ve değerlendirme planı çerçevesinde, H.M. isimli şahsın tarlasında yapılan kontrollerde 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonun ardından ele geçirilen kenevir bitkileri, güvenlik güçleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. - EDİRNE