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Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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Edirne'de Yeni Şehir Mezarlığı yakınındaki buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Edirne'de Yeni Şehir Mezarlığı yakınındaki buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edirne'de Yeni Şehir Mezarlığı yakınındaki buğday tarlasında çıkan yangın, büyük korku yaşattı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Kent merkezinin birçok noktasından görülen yoğun dumanlar paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilgili kurumlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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