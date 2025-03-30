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Edirne'de Bayram Denetimi: Polislerden İkram ve Uyarı

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Edirne'de polis ekipleri bayram dolayısıyla denetim gerçekleştirdi. Sürücülere kolonya ve şeker ikram eden ekipler, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerinden bayram denetimi

Trafik ekiplerinden hem ikram hem uyarı

Polis ekiplerinden ikramlı denetim

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerince bayram tedbirleri çerçevesinde Atatürk Bulvarı ile Selimiye Meydanı'nın kesiştiği noktada denetim gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince bayram denetimi yapıldı. Sürücülerin bayramlarını kutlayan polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak kurallara uyumun hassasiyetini anlattı.

Polis ekipleri, ayrıca sürücüler ile yolculara kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Hız, emniyet kemeri, seyir halindeyken telefonla konuşma gibi konularda bilgilendirme yapan ekipler, hayırlı bayramlar diledi.

Sürücülerden Umut Eker, herkese kurallara uyma konusunda tavsiyede bulundu.

Denetimlerin bayram boyu devam edeceği belirtildi.

Edirne'de Bayram Denetimi: Polislerden İkram ve Uyarı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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