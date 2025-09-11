Haberler

Edirne'de Arabasında Ölü Bulunan Gençle İlgili İnceleme Başlatıldı

Edirne'nin Bosna köyü yakınlarında park halindeki otomobilde ölü bulunan 24 yaşındaki Tümer Kalınbacak'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edirne'de arabasında ölü bulunan gencin ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edirne merkeze bağlı Bosna köyü yakınlarında park halindeki otomobilde bir gencin hareketsiz durduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede 24 yaşındaki Tümer Kalınbacak'ın hayatını kaybettiği, herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - EDİRNE

