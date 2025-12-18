Edirne'de dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

Edirne'de bir apartman dairesinde çıkan çatıya sıçradı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan 9 katlı boş bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin çatıya sıçradığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Dairede ve çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - EDİRNE