Haberler

Edirne'de dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

Edirne'de dairede çıkan yangın çatıya sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan boş bir apartman dairesinde çıkan yangın, çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak dairede ve çatıda hasar meydana geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Edirne'de bir apartman dairesinde çıkan çatıya sıçradı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan 9 katlı boş bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin çatıya sıçradığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Dairede ve çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
title