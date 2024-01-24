Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Antika Uçak Kaçakçılığı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir tırdan 1964 model Cessna 172 tipi tek motorlu uçak ele geçirildi. Uçak, İstanbul Havalimanı'na götürülerek muhafaza altına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay Edirne'de yaşandı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir tırdan 1964 model Cessna 172 tipi tek motorlu uçak ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Sırbistan'dan gelen tırda şüphe üzerine yapılan aramada uçak bulundu. Türkiye'ye yasa dışı bir şekilde sınırdan sokulmak istenen uçağa el konulurken, ayrıca dorsede uçağın sökülen kanatları da bulunarak 60 yıllık uçakla birlikte muhafaza edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Antika olarak değerlendirilen uçağın çalıştığı ve piyasa değerinin yaklaşık 620 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Sırbistan uyruklu tır şoförü M.V., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye Cessna Edirne Ulaşım Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title