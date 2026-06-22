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Alevler hobi bahçelerine ve buğday tarlasına sıçradı

Alevler hobi bahçelerine ve buğday tarlasına sıçradı
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Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hobi bahçeleri ve buğday tarlalarına sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de rüzgarın etkisiyle büyüyerek hobi bahçelerine ve buğday tarlalarına sıçrayan anız yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne'de Yeni Şehir Mezarlığı yakınlarındaki hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevlerin hasat edilmemiş tarlalara, mezarlıktaki ağaçlara ve hobi bahçelerine sıçraması üzerine Edirne-Lalapaşa yolu tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede bazı tarım aletleri de zarar gördü. Yangının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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