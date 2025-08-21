Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Tayakadın köyü yakınlarında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı; itfaiye ekipleri alevleri ayçiçek tarlalarına ulaşmadan kontrol altına aldı.

Edirne'de çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler ayçiçek tarlalarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edirne'de Tayakadın köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekili alanlara ve özellikle bölgedeki ayçiçeği tarlalarına doğru ilerlerken ekiplerin çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede ardından soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket

Duyanlar ayakta alkışlıyor! İsrail maçı öncesi anlamlı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü TBMM'den! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi

Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.