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Edirne'de Alüminyum Fabrikasında Yangın

Edirne'de Alüminyum Fabrikasında Yangın
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Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yangına çok sayıda acil durum ekibi müdahale etti ve yangının sebebiyle ilgili jandarma inceleme başlattı.

Edirne'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı.

Dumanların göğe yükseldiği yangının çıktığı fabrikaya çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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