Edirne'de Alevlerin Arasında Kalan Kaplumbağa Kurtarıldı

Edirne'de alevlerin ortasında kalan kaplumbağanın imdadına itfaiye yetişti. Kurtarılan kaplumbağaya itfaiyenin can suyu vermesiyle yeniden doğaya salındı.

Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, bir kaplumbağanın alevlerin arasında kaldığını gördü. Kaplumbağayı kurtaran ve üzerine su döken ekipler, daha sonra yeniden doğaya saldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. - EDİRNE