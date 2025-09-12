Haberler

Edirne'de Aile İçinde Siyanür ve Baltalı Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Havsa ilçesinde, ailesinin yemeklerine siyanür kattığını söyleyen O.Ç., annesini baltayla yaraladı ve evi ateşe verdi. Baba, oğlunu etkisiz hale getirmek için kızgın yağ kullandı. O.Ç. tutuklandı, annenin tedavisi sürüyor.

Edirne'de ailesine yemeklerine siyanür kattığını söyleyip, ardından balta ve bıçakla saldırarak evi ateşe veren şahıs, babasının kızgın yağ dökmesi sonucu etkisiz hale getirilmişti. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Havsa ilçesinde ailesinin yemeklerine siyanür kattığını söyleyerek annesini baltayla, ağabeyini biber gazı ve bıçakla yaralayan şüpheli O.Ç., ardından evi ateşe verdi. Oğlunun saldırısından canını son anda kurtaran baba, çareyi oğlu O.Ç.'nin üstüne kızgın yağ dökmekte buldu. Tavada bulunan kızgın yağın üstüne atılmasıyla etkisiz hale getirilen O.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ağır yaralı annenin tedavisi devam ederken, yaralı ağabey ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

