Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı

Edirne'de Ömer Gökhan Alacı. (41), tartıştığı eşi Didem Örs Alacı (38) ile oğulları Doruk Kaan Alacı'yı (9) boğup, bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastanede tedaviye alındı.

EŞİ VE OĞLUNU BOĞUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı ile çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ömer Gökhan Alacı önce eşini, ardından da oğulları Doruk Kaan'ı boğdu. Ömer Gökhan Alacı, daha sonra bıçakla intihara kalkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cesetleriyle karşılaştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.