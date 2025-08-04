Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı

Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Haber Videosu

Edirne'de bir adam, tartıştığı eşi ve oğlunu boğduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Bıçakla kendini yaralayan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de Ömer Gökhan Alacı. (41), tartıştığı eşi Didem Örs Alacı (38) ile oğulları Doruk Kaan Alacı'yı (9) boğup, bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastanede tedaviye alındı.

EŞİ VE OĞLUNU BOĞUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı ile çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ömer Gökhan Alacı önce eşini, ardından da oğulları Doruk Kaan'ı boğdu. Ömer Gökhan Alacı, daha sonra bıçakla intihara kalkıştı.

Edirne'de Aile İçi Trajedi: Eşi ve Oğlunu Boğup İntihara Kalkıştı

HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cesetleriyle karşılaştı. Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a 'Parti kur' mesajı gönderdi

İmralı'dan sürpriz bir isme "Parti kur" mesajı gönderdi
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti

Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ecel bazen gülerken yakalar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Yüksel:

Allah'ım Sen aklımı koru. İnsanlık nereye gidiyor?

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

İnşaallah can vereme...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar

Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! kampanya bile yapmışlar
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü

Daltonlar'ın üst düzey ismi sokak ortasında infaz edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.