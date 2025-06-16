Edirne'de Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, Valinin Yardımıyla Kurtarıldı
Edirne'nin Musabeyli Korusu'nda piknik yapan Eren ailesinin kedisi Şirin, ağaçta mahsur kaldı. 18 saat boyunca ağaç dibinde nöbet tutan aile, Vali Yunus Sezer'in yardımıyla kedilerine kavuştu ve gözyaşlarına boğuldu.
Edirne'de ağaçta mahsur kalan kedisine kavuşmak için 18 saat nöbetleşe ağaç dibinde bekleyen aile, kedinin kurtarılmasının ardından gözyaşlarına boğuldu.
Edirne'nin Musabeyli Korusu Mesire Alanı'na dün piknik yapmaya gelen Eren ailesinin "Şirin" isimli kedisi aniden ağacın tepesine çıktı. Ailenin saatlerce uğraş vermesi üzerine ağaçtan inmeyen Kedi, ailenin mesire alanında uyumasına neden oldu. 18 saat kediyi bekleyen aile, ağacın dibinde nöbetleşe uyuyarak geceyi geçirdi.
Sabah saatlerinde bir başka program için mesire alanına gelen Edirne Valisi Yunus Sezer'den yardım isteyen ailenin, çağrısına Vali Sezer kayıtsız kalmadı.
Valinin talimatı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin merdivenle ağaca ulaşmasıyla kedi mahsur kaldığı yerden kurtarılarak aileye teslim edildi. Kedinin kurtarıldığını gören aile, gözyaşlarına boğuldu.
Tenzile Eren ve kızı Defne Eren, Vali Sezer'e teşekkür etti. - EDİRNE