Edirne'de Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, Valinin Yardımıyla Kurtarıldı

Edirne'de Ağaçta Mahsur Kalan Kedi, Valinin Yardımıyla Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Musabeyli Korusu'nda piknik yapan Eren ailesinin kedisi Şirin, ağaçta mahsur kaldı. 18 saat boyunca ağaç dibinde nöbet tutan aile, Vali Yunus Sezer'in yardımıyla kedilerine kavuştu ve gözyaşlarına boğuldu.

Edirne'de ağaçta mahsur kalan kedisine kavuşmak için 18 saat nöbetleşe ağaç dibinde bekleyen aile, kedinin kurtarılmasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

Edirne'nin Musabeyli Korusu Mesire Alanı'na dün piknik yapmaya gelen Eren ailesinin "Şirin" isimli kedisi aniden ağacın tepesine çıktı. Ailenin saatlerce uğraş vermesi üzerine ağaçtan inmeyen Kedi, ailenin mesire alanında uyumasına neden oldu. 18 saat kediyi bekleyen aile, ağacın dibinde nöbetleşe uyuyarak geceyi geçirdi.

Sabah saatlerinde bir başka program için mesire alanına gelen Edirne Valisi Yunus Sezer'den yardım isteyen ailenin, çağrısına Vali Sezer kayıtsız kalmadı.

Valinin talimatı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin merdivenle ağaca ulaşmasıyla kedi mahsur kaldığı yerden kurtarılarak aileye teslim edildi. Kedinin kurtarıldığını gören aile, gözyaşlarına boğuldu.

Tenzile Eren ve kızı Defne Eren, Vali Sezer'e teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Tam hava üstünlüğünü sağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
Emniyetten polis-iş insanı kavgasıyla ilgili açıklama

Emniyetten polis-iş insanı kavgasıyla ilgili açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu

Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri "Uçak Patladı" oldu
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.