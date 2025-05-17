Edirne'de 94 Yaşındaki Adam Pencereden Düştü, Hayatını Kaybetti
Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde 94 yaşındaki Remzi Kunduracı, bulunduğu apartmanın penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı, ancak hastanede kurtarılmadı.
Edirne'de oturduğu evinin penceresinden düşen 94 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Edirne 1. Murat Mahallesi 5. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 94 yaşındaki Remzi Kunduracı oturduğu apartmanın 2. katındaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde kalbi duran Kunduracı'ya kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kunduracı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa