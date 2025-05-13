Edirne'de 823 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Edirne'de yapılan polis baskınında 823 gram metamfetamin ve bir av tüfeği ele geçirildi. İki şüpheliden biri tutuklandı.
Edirne'de polis ekiplerince evde yapılan aramada 823 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde M.H.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 8 parça halinde 823 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.B. isimli kadın adli kontrolle serbest bırakılırken, M.H.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa