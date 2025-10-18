Haberler

Edirne'de 76 Yaşındaki Çiftçi Çeltik Kurutma Makinesinde Ölü Bulundu

Edirne'nin Meriç ilçesindeki Küpdere Köyü'nde, çeltik kurutma işlemi sırasında kaybolan 76 yaşındaki çiftçi Mustafa Başkut'un cansız bedeni, kurutma makinesinin içinde bulundu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Edirne'de 76 yaşındaki yaşlı adam çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küpdere Köyü'nde çiftçilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Başkut, sabah saatlerinden itibaren çeltik kurutmaya başladı.

İlerleyen saatlerde kurutma makinesinin yanına gelen oğlu Bekir Başkut, babasını göremeyince kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Başkut'un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar

