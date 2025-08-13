Edirne'de 650 Kilogram Midye Ele Geçirildi, 3 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışına çıkarılmak üzere hazırlanan 650 kilogram akivades cinsi midyeye el koyarken, 3 kişiye toplam 2 milyon 266 bin 662 TL idari para cezası uygulandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması sırasında yurtdışına çıkarılmak üzere bir araçta 650 kilogram akivades cinsi midye ele geçirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından, nakliyede kullanılan araca mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu. Araçta bulunan 3 kişiye ise toplam 2 milyon 266 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, doğal kaynakların korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. - EDİRNE