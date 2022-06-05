Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti - Haberler

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Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti

EDİRNE (İHA) – Edirne'de evinde eşiyle tartışan şahıs, 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de evinde eşiyle tartışan şahıs, 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Yusuf Akbaş ve eşi Hasibe Akbaş arasında çıkan tartışma sonucu cinnet geçiren koca, eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kendisini de vurarak intihar etti. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş, çocuğunu arayarak evde silahla vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akbaş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasibe Akbaş da hayatını kaybetti. 7 çocuk sahibi çift, köy mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azatlı Edirne 3. Sayfa Haberler

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