Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesinde sorumluluk bölgesinde bulunan Kalkansöğüt köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE