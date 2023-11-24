Edirne'de 36 kaçak göçmen tırdan ihbar edildi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda havasız kalan 36 kaçak göçmen, kendilerini ihbar etti. Göçmenler sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirlendi. Şüpheli tır sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırdaki kaçak 36 göçmen, havasız kaldıkları için kendilerini ihbar etti.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar hattında bir çekici aracın dorsesinde çok sayıda göçmenin olduğu bilgisi üzerine tırlarda arama çalışması yapıldı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yapılan aramada çekicinin dorse kısmında 36 kaçak göçmen tespit edildi. Kaçak göçmenlerin havasızlıktan bitkin düştükleri görülmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı sağlık kontrolünde göçmenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili şüpheli tır sürücüsü gözaltına alındı. - EDİRNE