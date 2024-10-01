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Edirne'de 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yunanistan Sınırında Yakalandı

Edirne'de 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yunanistan Sınırında Yakalandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahsı Yunanistan sınırında yakaladı. Şahıs yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışırken tespit edildi ve tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı olan bir şahsı Yunanistan sınırına yakın bölgede yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, S.A. isimli şahsın yasadışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Uzunköprü ilçesindeki Yunanistan sınır hattında yakalanan S.A., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, mahkemece tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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