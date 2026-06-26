Uzunköprü'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Serem Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince 24 Haziran günü saat 16.30 sıralarında Gemici köyünde yürütülen denetim ve sınır güvenliği faaliyetlerinde, 8 Irak, 2 Cezayir ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 11.20 sıralarında ise Eskiköy köyünde Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada 6 Afganistan ve 8 Irak uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 25 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı