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Uzunköprü'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Serem Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince 24 Haziran günü saat 16.30 sıralarında Gemici köyünde yürütülen denetim ve sınır güvenliği faaliyetlerinde, 8 Irak, 2 Cezayir ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 11.20 sıralarında ise Eskiköy köyünde Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada 6 Afganistan ve 8 Irak uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 25 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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