Edirne'de 165 Kiloluk Cenaze Vinçle Taşındı

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Edirne'de yalnız yaşayan 66 yaşındaki Levent Özülkü'nün cansız bededi, evden vinçle çıkarıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine evine giden polis, cesedi buldu ve taşınmasında yaşanan zorluklar nedeniyle vinç çağırmak zorunda kaldı.

- Cenazeyi vinçle taşıdılar
EDİRNE - Edirne'de günler sonra evinde cansız bedeni bulunan ve yaklaşık 165 kiloya ulaşan kişinin cesedi evden vinçle çıkarıldı. Edirne merkez Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan 66 yaşındaki Levent Özülkü'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Özülkü'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Özülkü'nün cesedinin taşınması esnasında sorunlar ardı ardına yaşandı.Cesedin taşınmasında yaşanan zorluklar üzerine olay yerine vinç çağırıldı. Vince bağlanan tabut 5'inci kata çıkarıldı. Cesedin tabuta konulmasının ardından tabut yeniden vinçle yere indirilerek, cenaze nakil aracına konuldu. Polis, Özülkü'nün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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